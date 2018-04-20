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    Адвокат Агаларовых отреагировал на иск Демпартии США

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Адвокат Агаларовых отреагировал на иск Демпартии США

    Адвокат Агаларовых отреагировал на иск Демпартии США

    Адвокат Агаларовых отреагировал на иск Демпартии США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Американские демократы подали иск к российскому правительству, команде Трампа и WikiLeaks. Среди ответчиков также числится президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин.

    Адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер заявил, что иск Демпартии США к его клиентам безоснователен, передает РИА Новости. Он заверил, что Араз и его сын не связаны ни с какими хакерскими атаками и не имеют отношения к якобы имевшим место попыткам повлиять на американские выборы.

    Скотт Балбер: «У меня нет причин верить, что эти вещи в действительности произошли, но если это было, то я могу вам точно сказать, что мои клиенты не связаны с этим».

    Юрист сообщил, что будет подготовлен ответ на этот иск и уже идет обсуждение возможных вариантов.

    Скотт Балбер: «Я могу вас заверить, что мы будем выступать категорически против обвинений самым агрессивным образом».

    Напомним, Демократическая партия США подала иск против российского руководства, ГРУ, отца и сына Агаларовых, которые возглавляют Crocus Group, членов предвыборного штаба Трампа и организации WikiLeaks. По версии демократов, они вступили в сговор, чтобы навредить Хиллари Клинтон и помочь Трампу одержать победу.

    Отметим, что в Москве неоднократно отрицали обвинения Вашингтона в попытках повлиять на выборы в США, указывая на их бездоказательность.

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