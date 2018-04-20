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    На престижную мотовыставку в Петербург съехались байкеры из нескольких стран. Санкт-Петербург, мотоциклы и мопеды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа престижную мотовыставку в Петербург съехались байкеры из нескольких стран

    На престижную мотовыставку в Петербург съехались байкеры из нескольких стран

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    На престижную мотовыставку в Петербург съехались байкеры из нескольких стран

    На престижную мотовыставку в Петербург съехались байкеры из нескольких стран

      Царство байкеров, рокеров, чопперов и остальных любителей железных коней на ближайшие дни переместилось в Петербург.

      Сегодня в «Ленэкспо» открылась престижная выставка, которая входит в элиту европейских мотосмотров. Любая техника для бездорожья, асфальта, городских улиц представлена в обрамлении красоток и брутальных небритых мужчин. Есть и утонченные вариации — мотоцикл из дерева и раритетные образцы, которые ломают все стереотипы.

      Не менее удивительным стал и тот факт, что несмотря на непростую политическую обстановку, на петербургский мотофорум приехали гости из Прибалтики, Казахстана и Украины.

      А тем, кто любит погорячее, организаторы предложат уникальный тест-драйв на гоночном мотоцикле и просмотр выступления профи стант-райдинга.

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