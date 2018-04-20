На престижную мотовыставку в Петербург съехались байкеры из нескольких стран

Царство байкеров, рокеров, чопперов и остальных любителей железных коней на ближайшие дни переместилось в Петербург.

Сегодня в «Ленэкспо» открылась престижная выставка, которая входит в элиту европейских мотосмотров. Любая техника для бездорожья, асфальта, городских улиц представлена в обрамлении красоток и брутальных небритых мужчин. Есть и утонченные вариации — мотоцикл из дерева и раритетные образцы, которые ломают все стереотипы.



Не менее удивительным стал и тот факт, что несмотря на непростую политическую обстановку, на петербургский мотофорум приехали гости из Прибалтики, Казахстана и Украины.



А тем, кто любит погорячее, организаторы предложат уникальный тест-драйв на гоночном мотоцикле и просмотр выступления профи стант-райдинга.