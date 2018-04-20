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    Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым ситуацию в Сирии. Песков, Путин, Сирия, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с Шойгу и Герасимовым ситуацию в Сирии

    Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым ситуацию в Сирии

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский
    Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым ситуацию в Сирии

    Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым ситуацию в Сирии

    Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым ситуацию в Сирии
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Никольский

      • Сегодня в Ново-Огарёве президент провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

      По словам Пескова, на встрече обсуждали вопросы военного строительства, результаты учений в Дальневосточном федеральном округе и ситуацию в Сирии.

      По итогам этой встречи президентом принято решение провести очередную сессию совещаний с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая, сообщил Песков.

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