Путин обсудил с Шойгу и Герасимовым ситуацию в Сирии

Сегодня в Ново-Огарёве президент провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, на встрече обсуждали вопросы военного строительства, результаты учений в Дальневосточном федеральном округе и ситуацию в Сирии.



По итогам этой встречи президентом принято решение провести очередную сессию совещаний с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая, сообщил Песков.