Гуру концептуализма привезли в Эрмитаж свои лучшие инсталляции

Выставка Ильи и Эмилии Кабаковых открывается в залах Главного штаба.

В будущее возьмут не всех, но на выставку Ильи и Эмилии Кабаковых в Главном штабе Эрмитажа попасть может каждый. И возможность эту лучше, действительно, не терять. Ведь в экспозицию вошли ключевые работы гуру московского концептуализма и основоположников жанра тотальной инсталляции, выполненные Кабаковыми начиная с 1950-х годов.



В преобразованном для выставки пространстве Главного штаба посетители смогут увидеть самые известные произведения. Такие как «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» или «Случай в коридоре возле кухни». Есть и отбывающий поезд, который, согласно концепции авторов, возьмет в будущее память далеко не обо всех деятелях искусства.



Собственно, название выставки «В будущее возьмут не всех» повторяет заглавие эссе Ильи Кабакова, написанного еще в 1983 году. Однако предмет рефлексии художника с тех пор не изменился, рассказала его соратница и супруга Эмилия.



К слову, ретроспективная выставка Кабаковых лишь часть произведений прославленной четы, которую можно увидеть в Эрмитаже. На постоянном экспонировании в музее представлены две их знаменитые инсталляции «Шкаф» и «Туалет». Они занимают специальный зал их имени. Ну а масштабную временную экспозицию можно посетить до 29 июля.