Зрители Мариинского театра увидят сразу трех Ромео и трех Джульетт

Необычный показ балета на музыку Прокофьева приурочен к 80-летнему юбилею балетмейстера-репетитора Геннадия Селюцкого.

Сегодня вечером на сцену Мариинского театра в одном спектакле выйдут сразу три Ромео и три Джульетты. На сцене в разных действиях появятся Виктория Терёшкина, Анастасия Матвиенко и Олеся Новикова, а также Евгений Иванченко, Андрей Ермаков и Игорь Колб.



Такой необычный показ балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева приурочен к 80-летнему юбилею Геннадия Селюцкого — балетмейстера-репетитора Мариинского театра. Сольные мужские партии спектакля исполнят его ученики.



По словам Селюцкого, работа балетмейстера-репетитора включает в себя творческие задачи и композитора, и художника, и даже скульптора. Вся его деятельность направлена на то, чтобы дать возможность талантливым танцовщикам быть на сцене виртуозными и выразительными.



Исполнительская карьера самого Селюцкого началась в 1956 году. Особенно ему удавались характерные образы — такие как Ротбарт и Тибальт. Однако визитной карточкой стали партии восточных красавцев Гирея, Визиря. А образ его Абдурахмана удостоился портрета кисти Ираклия Тоидзе — автора плаката «Родина-мать зовет». Эти снимки будут представлены на выставке в Белом фойе театра.