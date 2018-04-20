Европейцев будут приглашать в Петербург агитаторы на автобусе

Петербургские чиновники и деятели туриндустрии абсолютно легально собираются продвигать город в рамках предстоящего роад-шоу в Европе. Собственно, дорожное шоу представляет собой фактически представительную агитбригаду.

В местах пребывания ее члены будут проводить специальные презентации, призванные рассказать о туристическом потенциале Петербурга: его гостиницах, достопримечательностях, экскурсиях, услугах, нестандартных программах посещения.



Особое внимание пассажиры специального автобуса из Петербурга уделят футбольным болельщикам. Тем, кто планирует посетить предстоящий чемпионат мира, будут рассказывать, как получить паспорт болельщика, как лучше перемещаться по городу и стране, а также познакомят с правилами поведения на матчах. Первую большую остановку агитбригада сделает 24 апреля в Гамбурге.