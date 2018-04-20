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    В Крыму обезвредили 10 немецких снарядов времен Великой Отечественной. Великая Отечественная война, Крым, Севастополь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Крыму обезвредили 10 немецких снарядов времен Великой Отечественной

    В Крыму обезвредили 10 немецких снарядов времен Великой Отечественной

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    В Крыму обезвредили 10 немецких снарядов времен Великой Отечественной

    В Крыму обезвредили 10 немецких снарядов времен Великой Отечественной

    В Крыму обезвредили 10 немецких снарядов времен Великой Отечественной

      У берегов Севастополя, на мысе Фиолент, водолазы-саперы Росгвардии обезвредили арсенал времен Великой Отечественной войны.

      Десять крупнокалиберных немецких снарядов буквально в 20 метрах от береговой линии нашел местный дайвер при погружении в бухте с символичным названием «Гильзовая».

      Боеприпасы сильно заржавели и могли представлять опасность. После обследования их уничтожили так называемыми накладными зарядами. А дно в том месте решили внимательно осмотреть на предмет подобных находок.

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