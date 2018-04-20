В Крыму обезвредили 10 немецких снарядов времен Великой Отечественной

У берегов Севастополя, на мысе Фиолент, водолазы-саперы Росгвардии обезвредили арсенал времен Великой Отечественной войны.

Десять крупнокалиберных немецких снарядов буквально в 20 метрах от береговой линии нашел местный дайвер при погружении в бухте с символичным названием «Гильзовая».



Боеприпасы сильно заржавели и могли представлять опасность. После обследования их уничтожили так называемыми накладными зарядами. А дно в том месте решили внимательно осмотреть на предмет подобных находок.