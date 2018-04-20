Оторвавшаяся дверь электрички покалечила троих подростков в Подмосковье

Трое подростков на железнодорожной платформе в Подмосковье пострадали
из-за оторвавшейся двери электрички.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, когда поезд проезжал около платформы Томилино Казанского направления МЖД, дверь электрички оторвалась и задела троих подростков.
На место выехали следователи и сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.
На место выехали следователи и сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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