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    Оторвавшаяся дверь электрички покалечила троих подростков в Подмосковье

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    Оторвавшаяся дверь электрички покалечила троих подростков в Подмосковье

    Оторвавшаяся дверь электрички покалечила троих подростков в Подмосковье

    Трое подростков на железнодорожной платформе в Подмосковье пострадали из-за оторвавшейся двери электрички.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, когда поезд проезжал около платформы Томилино Казанского направления МЖД, дверь электрички оторвалась и задела троих подростков.

    На место выехали следователи и сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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