Новак ответил на обвинения Трампа в адрес ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак не согласился с мнением президента США Дональда Трампа, связавшего текущий рост цен на нефть с искусственными ограничениями со стороны ОПЕК.
Ранее Трамп написал в своем Twitter: «Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!».
В интервью Bloomberg TV Новак не согласился с этим утверждением. По его мнению, на цену влияет множество факторов, в том числе баланс спроса и предложения и добыча сланцевой нефти в Соединённых Штатах.
Александр Новак: «За последние 1,5 года добыча в США увеличилась на 1,5 млн б/с. Это тоже благодаря и совместным действиям ОПЕК и не-ОПЕК. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить о выгоде для США».
В ходе торгов в Лондоне 19 апреля цена нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила $74 за баррель. Американский бренд WTI также вернул себе показатели ноября 2014 года, стоимость одного барреля этой нефти — $69.
Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.
В интервью Bloomberg TV Новак не согласился с этим утверждением. По его мнению, на цену влияет множество факторов, в том числе баланс спроса и предложения и добыча сланцевой нефти в Соединённых Штатах.
Александр Новак: «За последние 1,5 года добыча в США увеличилась на 1,5 млн б/с. Это тоже благодаря и совместным действиям ОПЕК и не-ОПЕК. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить о выгоде для США».
В ходе торгов в Лондоне 19 апреля цена нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила $74 за баррель. Американский бренд WTI также вернул себе показатели ноября 2014 года, стоимость одного барреля этой нефти — $69.
Комментарии