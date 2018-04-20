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    Новак ответил на обвинения Трампа в адрес ОПЕК

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Зарембо
    Новак ответил на обвинения Трампа в адрес ОПЕК

    Новак ответил на обвинения Трампа в адрес ОПЕК

    Новак ответил на обвинения Трампа в адрес ОПЕК
  • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Зарембо

    • Министр энергетики России Александр Новак не согласился с мнением президента США Дональда Трампа, связавшего текущий рост цен на нефть с искусственными ограничениями со стороны ОПЕК.

    Ранее Трамп написал в своем Twitter: «Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!».




    В интервью Bloomberg TV Новак не согласился с этим утверждением. По его мнению, на цену влияет множество факторов, в том числе баланс спроса и предложения и добыча сланцевой нефти в Соединённых Штатах.

    Александр Новак: «За последние 1,5 года добыча в США увеличилась на 1,5 млн б/с. Это тоже благодаря и совместным действиям ОПЕК и не-ОПЕК. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить о выгоде для США».

    В ходе торгов в Лондоне 19 апреля цена нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила $74 за баррель. Американский бренд WTI также вернул себе показатели ноября 2014 года, стоимость одного барреля этой нефти — $69.

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