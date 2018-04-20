График отключения горячей воды в Москве скорректировали из-за ЧМ-2018

МОЭК запустил информационный сервис, где указаны сроки отключения горячего водоснабжения в Москве. В текущем году график отключений скорректирован с учетом проведения матчей чемпионата мира по футболу.
Как говорится в сообщении организации, с помощью сервиса жители Москвы «могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения». В этом году график профилактических работ скорректирован с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу.
Из сообщения МОЭК: «МОЭК разработал специальную программу гидравлических испытаний и обслуживания оборудования с учетом многочисленных зон расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц. Это даст возможность обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований, и при этом провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону».
График отключения горячего водоснабжения размещен на портале «МОЭК Онлайн».
Продолжительность отключений горячей воды в Москве не превышает 10 дней. Работами будут охвачены более 70 тысяч зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.
Из сообщения МОЭК: «МОЭК разработал специальную программу гидравлических испытаний и обслуживания оборудования с учетом многочисленных зон расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц. Это даст возможность обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований, и при этом провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону».
График отключения горячего водоснабжения размещен на портале «МОЭК Онлайн».
Продолжительность отключений горячей воды в Москве не превышает 10 дней. Работами будут охвачены более 70 тысяч зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.
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