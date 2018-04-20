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    Сирийская армия нанесла удары по позициям террористов к югу от Дамаска

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    Сирийская армия нанесла удары по позициям террористов к югу от Дамаска

    Сирийская армия нанесла удары по позициям террористов к югу от Дамаска

    Сирийские ВВС и артиллерия нанесли удары по позициям боевиков в районе поселения Эль Хаджр аль-Асвад и лагеря «Ярмук».

    Правительственные силы САР нанесли удары по позициям боевиков к югу от Дамаска, где находится оплот террористов группировок ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России — ред.).

    Сирийский военный источник РИА Новости сообщает, что после того, как боевики сдались, было достигнуто соглашение о прекращении огня в Эль-Хаджр аль-Асвад. Соглашение также предусматривает, что боевики покинут южные пригороды Дамаска, откуда они неоднократно обстреливали сирийскую столицу.

    Источник: «Соглашение предусматривает вывод террористов ИГ в район Аль-Бадия аш-Шаркия, а террористов „Джебхат ан-Нусры“ — в Идлиб».

    По его словам, остальные боевики получат право остаться и урегулировать свой правовой статус.

    Источник: «В районах Йилда Бабила и Бейт-Сахм в Западной Гуте у боевиков будет выбор остаться и уладить свой статус или уйти окончательно».

    Как пояснил источник, соглашение вступит в силу, как только боевики подтвердят, что будут соблюдать все детали.

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