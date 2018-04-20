Сестра бушует: садоводства под Петербургом топит разлившаяся река

В районе поселка Белоостров вышла из берегов река Сестра. Уровень воды поднялся до полутора метров. Садоводов просят переждать паводок. Между тем в остальных районах Ленобласть ситуация тоже серьезная.
В Ленинградской области бушует паводок. В регионе развернуты пункты временного размещения МЧС общей вместимостью 180 человек. Частично закрыты дороги, не ходит общественный транспорт.
В Тихвине снят с маршрута автобус №7, ему просто не проехать по улице Гагарина. В Тосно затопило 11 жилых частных домов на трех улицах. В городе введен режим повышенной готовности, люди передвигаются по специальным мосткам.
В Бокситогорском районе подтоплена автодорога регионального значения между населенными пунктами Золотово и Мозолево. А транспортное сообщение от деревни Славково осуществляется на лодках и катерах. На ликвидацию подтопления направлена тяжелая дорожная техника.
Тем временем садоводства в районе Белоострова тоже поплыли. Там разлились река Сестра и Горский ручей.
Кирилл Блюмин живет в садоводстве «Отрадное» почти десять лет. И помнит большие наводнения. Но последние годы вода вела себя скромнее. Участки не затапливала и близко к дому не подходила.
Наученные горьким опытом некоторые жители на своих участках построили эстакады и на них загоняют машины, спасая автомобили от потопа. Но эта вода пришла неожиданно. В 6 утра люди проснулись и увидели, что поплыли.
Кирилл Блюмин, житель садоводства «Отрадное»: «Сегодня течения нет. Вчера здесь сносило всё. Так как вода пошла на спад, нет уже такого течения. А раньше вода здесь просто кипела и пройти пешком было очень тяжело».
Объяснения чиновников, что наводнение имеет естественные причины, вряд ли утешат садоводов, которые уже начали считать убытки. Хотя старожилы говорят: еще рано. Завтра обещают дожди на весь день. А река быстрая. За несколько часов уровень воды в ней может подняться метра на два.
Корреспондент НТВ Дарья Криволапова отправилась изучать новую акваторию.
В Тихвине снят с маршрута автобус №7, ему просто не проехать по улице Гагарина. В Тосно затопило 11 жилых частных домов на трех улицах. В городе введен режим повышенной готовности, люди передвигаются по специальным мосткам.
В Бокситогорском районе подтоплена автодорога регионального значения между населенными пунктами Золотово и Мозолево. А транспортное сообщение от деревни Славково осуществляется на лодках и катерах. На ликвидацию подтопления направлена тяжелая дорожная техника.
Тем временем садоводства в районе Белоострова тоже поплыли. Там разлились река Сестра и Горский ручей.
Кирилл Блюмин живет в садоводстве «Отрадное» почти десять лет. И помнит большие наводнения. Но последние годы вода вела себя скромнее. Участки не затапливала и близко к дому не подходила.
Наученные горьким опытом некоторые жители на своих участках построили эстакады и на них загоняют машины, спасая автомобили от потопа. Но эта вода пришла неожиданно. В 6 утра люди проснулись и увидели, что поплыли.
Кирилл Блюмин, житель садоводства «Отрадное»: «Сегодня течения нет. Вчера здесь сносило всё. Так как вода пошла на спад, нет уже такого течения. А раньше вода здесь просто кипела и пройти пешком было очень тяжело».
Объяснения чиновников, что наводнение имеет естественные причины, вряд ли утешат садоводов, которые уже начали считать убытки. Хотя старожилы говорят: еще рано. Завтра обещают дожди на весь день. А река быстрая. За несколько часов уровень воды в ней может подняться метра на два.
Корреспондент НТВ Дарья Криволапова отправилась изучать новую акваторию.
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