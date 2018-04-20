В США в школе произошла стрельба: один человек ранен

По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в школе города Окала, штат Флорида.
Стрельба произошла в школе Forest High School округа Мэрион. Полиция задержала подозреваемого. По данным правоохранителей, был ранен один человек, им уже занимаются врачи. Тем не менее стражи порядка просят жителей Окала избегать места ЧП, передает телеканал CNN.
В офисе шерифа также попросили родителей не приходить за детьми в учебное учреждение, а забрать их из ближайшей церкви, куда отведут школьников.
Примечательно, что стрельба произошла в день, когда в американских школах проходят акции против насилия с применением огнестрельного оружия.
Напомним, в США остро встал вопрос о запрете свободной продажи оружия после трагедии, которая произошла 14 февраля в школе города Паркленд, штат Флорида. Жертвами нападения стали 17 человек.
В офисе шерифа также попросили родителей не приходить за детьми в учебное учреждение, а забрать их из ближайшей церкви, куда отведут школьников.
Примечательно, что стрельба произошла в день, когда в американских школах проходят акции против насилия с применением огнестрельного оружия.
Напомним, в США остро встал вопрос о запрете свободной продажи оружия после трагедии, которая произошла 14 февраля в школе города Паркленд, штат Флорида. Жертвами нападения стали 17 человек.
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