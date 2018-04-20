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    Лавров потребовал от Вашингтона доказательств по ситуации с доступом ОЗХО в Думу. Госдепартамент США, дипломатия, Лавров, МИД РФ, ООН, Сирия, США, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров потребовал от Вашингтона доказательств по ситуации с доступом ОЗХО в Думу

    Лавров потребовал от Вашингтона доказательств по ситуации с доступом ОЗХО в Думу

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    Лавров потребовал от Вашингтона доказательств по ситуации с доступом ОЗХО в Думу

    Лавров потребовал от Вашингтона доказательств по ситуации с доступом ОЗХО в Думу

    Лавров потребовал от Вашингтона доказательств по ситуации с доступом ОЗХО в Думу

      Об отношениях с Вашингтоном, особенно в свете сирийского конфликта, говорили сегодня на конференции по итогам встречи Сергея Лаврова и его австрийской коллеги Карин Кнайсль. Речь, в частности, зашла о химатаке, которая якобы произошла в Восточной Гуте.

      Накануне в Госдепе заявили, что обладают некими доказательствами того, что Россия препятствует доступу экспертов ОЗХО в район, где, как утверждают, были использованы отравляющие вещества.

      Сергей Лавров: «Если обладают, пусть предъявят. Мы свои доказательства предъявили неоднократно, на основе фактов, с иллюстрациями, с картинками, с интервью конкретных людей. А со стороны партнеров только слышим утверждения, что у них есть доказательства — будь то инцидент, якобы произошедший в Думе, будь то так называемый инцидент в Солсбери».

      А во второй половине дня Сергей Лавров должен встретиться со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой — дипломат сегодня прилетел в Москву. Планируется обсудить, в частности, последствия ударов США и их союзников по арабской республике.

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