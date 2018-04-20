Суд арестовал подростка, устроившего резню и поджог в башкирской школе

Стерлитамаксий городской суд вынес решение об аресте
17-летнего школьника, который напал на одноклассников и учительницу с ножом.
В суд подростка доставили из больницы. Заседание проходило в закрытом режиме. Суд принял решение об аресте школьника на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».
Судья: «По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера в виде заключения под стражу».
Адвокаты подростка после заседания суда заявили, что намерены обжаловать решение о его заключении под стражу, передает ТАСС.
Напомним, нападение произошло в минувшую среду, 18 апреля, в школе №1 города Стерлитамака. Мальчик пришел в учебное учреждение с канцелярским ножом и емкостью с горючим веществом. Ножевые ранения получили педагог и одна школьница. Еще одна девочка, испугавшись пожара, который устроил нападавший, выпрыгнула в окно. Как сообщили медики, все пострадавшие переведены из реанимации. Нападавший в последние дни также находился в больнице — он сам нанес себе ножевое ранение.
После ЧП возбудили два уголовных дела: в отношении подростка о покушении на убийство двух и более лиц, а также против должностных лиц, допустивших халатность. Сообщалось, что на школьника не раз поступали жалобы из-за агрессивного поведения, кроме того, он писал о готовящемся нападении в соцсетях.
Судья: «По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера в виде заключения под стражу».
Адвокаты подростка после заседания суда заявили, что намерены обжаловать решение о его заключении под стражу, передает ТАСС.
Напомним, нападение произошло в минувшую среду, 18 апреля, в школе №1 города Стерлитамака. Мальчик пришел в учебное учреждение с канцелярским ножом и емкостью с горючим веществом. Ножевые ранения получили педагог и одна школьница. Еще одна девочка, испугавшись пожара, который устроил нападавший, выпрыгнула в окно. Как сообщили медики, все пострадавшие переведены из реанимации. Нападавший в последние дни также находился в больнице — он сам нанес себе ножевое ранение.
После ЧП возбудили два уголовных дела: в отношении подростка о покушении на убийство двух и более лиц, а также против должностных лиц, допустивших халатность. Сообщалось, что на школьника не раз поступали жалобы из-за агрессивного поведения, кроме того, он писал о готовящемся нападении в соцсетях.
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