Самый опасный преступник Исландии сбежал из тюрьмы и покинул страну на самолете

Нешуточные страсти бурлят в стране гейзеров: исландские правоохранители пытаются найти самого опасного преступника, который устроил невероятный по местному масштабу побег.

Синдри Тор Стеффансон не просто покинул тюрьму, а улетел из страны на самолете. Причем он не стал угонять воздушное судно или захватывать заложников, это было ни к чему. Он просто купил билет на регулярный рейс и отправился в Стокгольм. Скандальности истории добавляет и то, что на этом же лайнере летела и премьер-министр Исландии. Сейчас на острове полным ходом идет разбор полетов, ищут виноватых.



В тюрьме, которую покинул Стеффансон, нет ни решеток на окнах, ни часовых, ни колючей проволоки. Властям страны, возможно, придется пересмотреть обустройство мест заключения.



Самым опасным в Исландии Стеффансона стали называть после того, как мужчина украл 600 компьютеров для майнинга на сумму в 2 миллиона долларов. Стеффансона уже объявили в розыск. Стражи порядка Исландии пытаются понять, как вообще ему удалось пройти паспортный контроль.