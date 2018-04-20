Сыновьям умершей после приема экспериментального лекарства пенсионерки отказали в компенсации

Получила продолжение нашумевшая история о смерти челябинской пенсионерки после приема экспериментального лекарства. Ее сыновьям тогда удалось отсудить у страховой компании компенсацию — 2 миллиона рублей. Но страховщики неожиданно подали апелляцию и выиграли дело.
Это хоть и поражение, говорят братья Потаповы, но все же еще не последняя битва за 2 миллиона рублей, которые после смерти матери должна была выплатить им страховая компания. Соответствующего решения мужчины уже добились в районном суде. Но в вышестоящей инстанции служители Фемиды поддержали апелляционную жалобу ответчиков.
Значит, денег Александр и Владимир не получат, несмотря на то, что условия выплат четко прописаны в договоре. Его Нина Кайль заключила со швейцарской фармацевтической фирмой, когда согласилась участвовать в испытаниях нового препарата. В документах было указано: в случае гибели пациентки ее родным полагается компенсация. Уже после второй инъекции у пенсионерки обнаружили рак, и женщина умерла.
Суд пришел к выводу, что сыновья погибшей не смогли доказать связь между приемом препарата и развитием онкологии. Кроме этого, страховщики утверждали, что причиной болезни у пенсионерки могли стать и другие заболевания. Но они, по мнению сыновей погибшей, никак не могли привести к необратимым последствиям, причем за столь короткий период.
Сама фармацевтическая компания, уже запустив в продажу лекарство, указала в инструкции, что «имеются сообщения о случаях развития злокачественных новообразований у пациентов, получающих терапию препаратом».
Учитывая все эти обстоятельства, братья Потаповы намерены дойти до Верховного суда и в конечном итоге добиться обещанных выплат.
Подробности — в видеоматериале.
Значит, денег Александр и Владимир не получат, несмотря на то, что условия выплат четко прописаны в договоре. Его Нина Кайль заключила со швейцарской фармацевтической фирмой, когда согласилась участвовать в испытаниях нового препарата. В документах было указано: в случае гибели пациентки ее родным полагается компенсация. Уже после второй инъекции у пенсионерки обнаружили рак, и женщина умерла.
Суд пришел к выводу, что сыновья погибшей не смогли доказать связь между приемом препарата и развитием онкологии. Кроме этого, страховщики утверждали, что причиной болезни у пенсионерки могли стать и другие заболевания. Но они, по мнению сыновей погибшей, никак не могли привести к необратимым последствиям, причем за столь короткий период.
Сама фармацевтическая компания, уже запустив в продажу лекарство, указала в инструкции, что «имеются сообщения о случаях развития злокачественных новообразований у пациентов, получающих терапию препаратом».
Учитывая все эти обстоятельства, братья Потаповы намерены дойти до Верховного суда и в конечном итоге добиться обещанных выплат.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии