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    Лавров: в отношениях России и ЕС победит здравый смысл

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    Лавров: в отношениях России и ЕС победит здравый смысл

    Лавров: в отношениях России и ЕС победит здравый смысл

    Здравый смысл в отношениях РФ и Евросоюза возобладает. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    В ходе пресс-конференции в Москве Сергей Лавров выразил уверенность, что нынешний период отношений с Россией в Евросоюзе не воспринимается в качестве позитивного, передает РИА Новости.

    Сергей Лавров: «Я уверен, что здравый смысл возьмет верх».

    По мнению российского министра, отношения между членами Евросоюза и Россией в будущем будут строиться, исходя из коренных национальных интересов каждого из партнеров, а не исходя из интересов геополитических игр, которые часто проецируются извне европейского региона.

    Также Лавров затронул сирийскую тему. В частности, он отметил, что не слышал о том, что Австрия предлагала свои услуги в качестве посредника между Россией и Западом по сирийскому вопросу.

    Сергей Лавров: «В Сирии нужно только одно посредничество: посредничество между всеми сирийскими сторонами».

    При этом поля для посредничества между Россией и Западом Лавров, по собственному признанию, не видит. В то же время он подчеркнул, что в Москве очень ценят «факт активного вовлечения Австрии в усилия по созданию правильной атмосферы для выполнения решений СБ ООН».

    Также Лавров заявил, что Россия не приемлет попыток «развалить Сирию» и создать там постоянное присутствие иностранных сил. Министр напомнил о резолюции СБ ООН 2254, согласно которой Сирия должна быть единой и неделимой, а сирийский народ должен решать судьбу без вмешательства извне.

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