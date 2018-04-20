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    Лавров обвинил США в шантаже Турции из-за С-400

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    Лавров обвинил США в шантаже Турции <nobr>из-за</nobr> <nobr>С-400</nobr>

    Лавров обвинил США в шантаже Турции из-за С-400

    Лавров обвинил США в шантаже Турции <nobr>из-за</nobr> <nobr>С-400</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Угрозы США из-за покупки Турцией зенитных ракетных систем С-400 являются шантажом и элементом недобросовестной конкуренции. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров напомнил, что помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл ранее заявил о риске Анкары попасть под американские санкции в случае покупки у России комплексов С-400, передает «Интерфакс».

    Сергей Лавров: «Это пример попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний».

    Ранее Митчелл заявлял, что из-за покупки С-400 Турция может попасть под ограничительные меры в рамках закон США «О противодействии противникам Америки через санкции», который был принят в августе 2017 года.

    Аванс за комплексы С-400 Анкара внесла еще в сентябре, однако сроки реализации контракта пока не известны. В середине марта Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и добавил, что эта просьба будет выполнена.

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