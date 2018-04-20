Французскому космонавту в Москве вернули документы, украденные у него в Париже

Невероятная история приключилась с французским космонавтом Жан-Лу Кретьеном, летавшим на орбиту в составе советской экспедиции.

Недавно Кретьена, который уже на пенсии, обокрали в парижском аэропорту. Воры забрали сумку, в которой помимо прочего были все документы. В том числе то самое советское удостоверение космонавта. Документы лежали в подарочном конверте. То ли сами воры, то ли те, кто нашел выброшенную преступниками сумку, увидев надпись по-русски, решили отправить его в Москву. Какого же было удивление сотрудников почты, когда они получили такой привет из прошлого.



Работник логистического центра Наталья Филина рассказала, что, когда среди сотен ничем не примечательных писем ей попался конверт 1982 года, она не поверила своим глазам. В силу своих профессиональных обязанностей она решила заглянуть внутрь уже распакованного бумажного пакета. Там оказалась целая подборка документов, среди которых — паспорт гражданина Франции Жан-Лу Кретьена, космонавта, героя Советского Союза.



Легко догадаться, какую ценность документы имеют для Жан-Лу Кретьена. Он не расставался с ними даже в поездках. Как удалось выяснить позже, чемодан со всем содержимым у него украли, в Париже, когда Кретьен возвращался домой из Китая. При этом необычное послание, обнаруженное среди прочих вещей, в Россию отправили сами преступники. То ли от страха быть пойманными, то ли из уважения к именитому космонавту конверт с документами решили не выкидывать, а отнести на почту.



И ведь важные документы могли бы с легкостью затеряться среди прочих посылок, уверяют сотрудники, если бы не его уникальная упаковка. Дизайн конверта, выпущенного в честь сотрудничества СССР и Франции, придумали сами космонавты. И на первом экземпляре члены экипажа корабля «Союз-Т6» оставили свои автографы. Необычный сувенир решили подарить на память иностранному коллеге.



Именно бывшие коллеги помогли отыскать владельца. В Музее космонавтики, куда обратились за помощью, долгие годы работает супруга дважды героя Советского Союза Владимира Джанибекова. Они с Кретьеном, несмотря на расстояние, по-прежнему поддерживают теплые отношения. Спустя три месяца документы в торжественной обстановке вернули хозяину.