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    Генпрокуратура объяснила блокировку интернет-рации Zello. Интернет, Роскомнадзор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГенпрокуратура объяснила блокировку интернет-рации Zello

    Генпрокуратура объяснила блокировку интернет-рации Zello

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    Генпрокуратура объяснила блокировку интернет-рации Zello

    Генпрокуратура объяснила блокировку <nobr>интернет-рации</nobr> Zello

      Генпрокуратура рассказала, за что в феврале 2017 года заблокировала четыре аккаунта интернет-сервиса Zello. Он работает как интернет-рация и позволяет обмениваться голосовыми сообщениями в реальном времени.

      Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сегодня сообщил, что четыре аккаунта Zello были заблокированы за призывы к нарушению территориальной целостности страны.

      В апреле 2017 года Роскомнадзор начал блокировать Zello, объясняя, что компания не передала данные для внесения в реестр организаторов распространения информации.

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