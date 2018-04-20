Генпрокуратура объяснила блокировку интернет-рации Zello

Генпрокуратура рассказала, за что в феврале 2017 года заблокировала четыре аккаунта
интернет-сервиса Zello. Он работает как интернет-рация и позволяет обмениваться голосовыми сообщениями в реальном времени.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сегодня сообщил, что четыре аккаунта Zello были заблокированы за призывы к нарушению территориальной целостности страны.
В апреле 2017 года Роскомнадзор начал блокировать Zello, объясняя, что компания не передала данные для внесения в реестр организаторов распространения информации.
В апреле 2017 года Роскомнадзор начал блокировать Zello, объясняя, что компания не передала данные для внесения в реестр организаторов распространения информации.
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