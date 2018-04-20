Захарова потребовала от Лондона доказательств по обвинениям в кибератаках

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра внутренних дел Великобритании о «систематических кибератаках» России. Она отреагировала на зазвучавшие из Лондона призывы к жесткому ответу.
Мария Захарова: «Налицо очередной провокационный и бездоказательный выпад в адрес России без какой-либо попытки прояснить ситуацию в контактах с российской стороной».
Комментарий Марии Захаровой размещен на сайте МИД. Официальный представитель ведомства отметила, что в тиражируемых спекуляциях на тему кибератак в Москве видят намеренное уклонение Британии от диалога. Она напомнила, что российская сторона не раз предлагала Лондону провести двусторонние межведомственные консультации по международной информационной безопасности. В частности, такое предложение звучало на встрече глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Бориса Джонсона в Москве.
Захарова потребовала от Лондона предоставить доказательства прозвучавших обвинений в кибератаках.
Мария Захарова: «Требуем от британской стороны предоставить имеющуюся конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений. Кстати, по этому поводу наше посольство в Лондоне нотой направило официальный запрос в Форин Офис. Ответа на него пока не поступило».
По ее мнению, британские власти, эксплуатируя тему мнимой киберугрозы со стороны Москвы, могут готовить собственную кибератаку на Россию. Захарова подчеркнула, что если такая атака будет осуществлена, то она станет «агрессивным и ничем не спровоцированным действием».
Комментарий Марии Захаровой размещен на сайте МИД. Официальный представитель ведомства отметила, что в тиражируемых спекуляциях на тему кибератак в Москве видят намеренное уклонение Британии от диалога. Она напомнила, что российская сторона не раз предлагала Лондону провести двусторонние межведомственные консультации по международной информационной безопасности. В частности, такое предложение звучало на встрече глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Бориса Джонсона в Москве.
Захарова потребовала от Лондона предоставить доказательства прозвучавших обвинений в кибератаках.
Мария Захарова: «Требуем от британской стороны предоставить имеющуюся конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений. Кстати, по этому поводу наше посольство в Лондоне нотой направило официальный запрос в Форин Офис. Ответа на него пока не поступило».
По ее мнению, британские власти, эксплуатируя тему мнимой киберугрозы со стороны Москвы, могут готовить собственную кибератаку на Россию. Захарова подчеркнула, что если такая атака будет осуществлена, то она станет «агрессивным и ничем не спровоцированным действием».
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