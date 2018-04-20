Между лидерами КНДР и Южной Кореи установили прямую линию связи

В отношениях Южной Кореи и КНДР произошло историческое событие. Агентство Yonhap сообщило, что страны установили прямую телефонную линию связи между лидерами.

Линия свяжет резиденцию южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и центральный офис северокорейского Государственного совета. Уже провели пробный звонок, все прошло гладко.



В марте делегация Южной Кореи встречалась с лидером КНДР в Пхеньяне. Тогда договорились провести встречу лидеров двух государств.

