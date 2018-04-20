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    Между лидерами КНДР и Южной Кореи установили прямую линию связи. Северная Корея, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМежду лидерами КНДР и Южной Кореи установили прямую линию связи

    Между лидерами КНДР и Южной Кореи установили прямую линию связи

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    Между лидерами КНДР и Южной Кореи установили прямую линию связи

    Между лидерами КНДР и Южной Кореи установили прямую линию связи

      В отношениях Южной Кореи и КНДР произошло историческое событие. Агентство Yonhap сообщило, что страны установили прямую телефонную линию связи между лидерами.

      Линия свяжет резиденцию южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и центральный офис северокорейского Государственного совета. Уже провели пробный звонок, все прошло гладко.

      В марте делегация Южной Кореи встречалась с лидером КНДР в Пхеньяне. Тогда договорились провести встречу лидеров двух государств.

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