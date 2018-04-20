На ПМЭФ обсудят энергобезопасность Европы

В 2018 году деловая программа Петербургского международного форума насчитывает более 90 мероприятий. Главная тема предстоящего форума «Создавая экономику доверия» объединит экономику, цифровые технологии и человеческий капитал и даст возможность участникам обсудить ключевые задачи, которые ставит перед современным бизнесом и обществом новая глобальная экономическая реальность.

В рамках форума пройдет деловой завтрак «Энергия для Европы: надежное партнерство» компании Nord Stream 2, разработчика проекта «Северный поток — 2». Участники мероприятия обсудят будущую структуру европейского энергопотребления и стратегические преимущества поставок российского газа для Европы.



Актуальность заявленной темы связана с напряжением на европейских газовых рынках, вызванным неожиданно суровыми холодами минувшей зимой. Оно продемонстрировало, насколько сильно Европа нуждается в надежных поставках значительных объемов природного газа. Кроме того, природный газ жизненно необходим Европе как с экономической, так и с экологической точки зрения: во-первых, для достижения целевых ориентиров в сфере борьбы с изменением климата, а во-вторых, для выполнения трех ключевых требований к энергоснабжению — оно должно быть безопасным, устойчивым и недорогим.



Фридберт Пфлюгер, управляющий партнер Pflüger International GmbH (Германия): «Обеспокоенность европейцев вопросами энергетической безопасности должна привести к выработке совместных взвешенных подходов и разработке глобальной программы, что позволит снизить уровень неопределенности и рисков для капиталовложений. Это, безусловно, непростой процесс, требующий диалога и взаимной открытости. Надеемся, что Россия и дальше будет выступать в роли надежного партнера, снабжающего Европу энергией».



По словам Пфлюгера, который выступит модератором делового завтрака, Россия занимает ведущие позиции в мировой энергетике и обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. Это позволяет ей взять на себя определенные обязательства в обеспечении энергетической безопасности.