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    Машина скорой помощи и легковушка столкнулись на юге Москвы

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    Машина скорой помощи и легковушка столкнулись на юге Москвы

    Машина скорой помощи и легковушка столкнулись на юге Москвы

    Один человек пострадал при столкновении машины скорой помощи и легкового автомобиля на юге Москвы.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла на пересечении Бесединского шоссе с улицей Мусы Джалиля.

    По предварительной информации, один человек пострадал. В ведомстве не уточнили, в какой из машин находился пострадавший. На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.

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