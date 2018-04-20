СК: в «Зимней вишне» погибли 60 человек, все тела идентифицированы

Следователи получили заключение генетических экспертиз по жертвам пожара в кемеровском ТЦ — все погибшие идентифицированы.
После процедуры опознания всех жертв и проверки всех заявлений о пропавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» людях следователи смогли определить окончательное число погибших — их 60.
В СК сообщили, что по итогам проведения генетических экспертиз выдали разрешение на захоронение 37 погибших. Ранее было выдано разрешение на захоронение 23 жертв.
В ведомстве также отметили, что расследование причин пожара в кемеровском ТЦ продолжается.
Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта. Среди погибших много детей. На месте сгоревшего ТЦ было решено создать сквер. Накануне оркестр Мариинского театра дал благотворительный концерт в Кемерове в память о жертвах трагедии. Все собранные деньги пойдут на помощь семьям погибших и пострадавшим.
В СК сообщили, что по итогам проведения генетических экспертиз выдали разрешение на захоронение 37 погибших. Ранее было выдано разрешение на захоронение 23 жертв.
В ведомстве также отметили, что расследование причин пожара в кемеровском ТЦ продолжается.
Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта. Среди погибших много детей. На месте сгоревшего ТЦ было решено создать сквер. Накануне оркестр Мариинского театра дал благотворительный концерт в Кемерове в память о жертвах трагедии. Все собранные деньги пойдут на помощь семьям погибших и пострадавшим.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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