ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    СК: в «Зимней вишне» погибли 60 человек, все тела идентифицированы

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев
    СК: в «Зимней вишне» погибли 60 человек, все тела идентифицированы

    СК: в «Зимней вишне» погибли 60 человек, все тела идентифицированы

    СК: в «Зимней вишне» погибли 60 человек, все тела идентифицированы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Кряжев

    • Следователи получили заключение генетических экспертиз по жертвам пожара в кемеровском ТЦ — все погибшие идентифицированы.

    После процедуры опознания всех жертв и проверки всех заявлений о пропавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» людях следователи смогли определить окончательное число погибших — их 60.

    В СК сообщили, что по итогам проведения генетических экспертиз выдали разрешение на захоронение 37 погибших. Ранее было выдано разрешение на захоронение 23 жертв.

    В ведомстве также отметили, что расследование причин пожара в кемеровском ТЦ продолжается.

    смотретьВ Кемерове вместо сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» появится сквер
    В Кемерове вместо сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» появится сквер
    Напомним, трагедия в «Зимней вишне» произошла 25 марта. Среди погибших много детей. На месте сгоревшего ТЦ было решено создать сквер. Накануне оркестр Мариинского театра дал благотворительный концерт в Кемерове в память о жертвах трагедии. Все собранные деньги пойдут на помощь семьям погибших и пострадавшим.



    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

    Новости по теме

    Пожар в ТЦ в Кемерове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru