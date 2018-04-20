В этом году 100-летний юбилей отмечает Центральный аэрогидродинамический институт — знаменитый ЦАГИ. Это крупнейший научный авиационный центр России. Он был основан пионером отечественного воздухоплавания Николаем Жуковским. В стенах ЦАГИ проходили проверку практически все модели российских летательных аппаратов, а уникальные приборы и инструменты для этих тестов создали сами сотрудники института.

Крикливые чайки каждое утро встречают работников ЦАГИ, кружа над проходной института. Вольные птицы облюбовали это место, а ученые полюбили чаек и поставили им памятник. Потому чайки, как и сотрудники ЦАГИ, точно знают, куда дует ветер.



На высоком балконе за тем, как мощная струя воздушного потока испытывает на прочность птенцов, которым только предстоит опериться, наблюдали почти все советские авиаконструкторы. Легендарная Т-101. Если бы в 1939 году не запустили эту аэродинамическую трубу, дело — труба. Не было бы победоносных истребителей и штурмовиков.



В Жуковском в годы войны испытывали все отечественные самолеты, технику, которая приходила по ленд-лизу, и немецкие трофеи. Ныне балкон пустует: на помощь ученым пришло компьютерное моделирование.



«Оставалось пустить вентилятор, который может создать бешеную скорость воздушного потока — до 450 метров в секунду», — удивлял писатель-фантаст Александр Беляев своих читателей в 1929 году, когда в мире строились первые трубы. Сейчас глава ЦАГИ реалист Сергей Чернышёв рутинно рассказывает о гиперзвуке.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.