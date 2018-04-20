Михалков сравнил юбилейный ММКФ с мужчиной средних лет

В столице стартовал
40-й Московский международный кинофестиваль. На пресс-конференции перед открытием фестиваля его президент Никита Михалков пошутил, что теперь кинофорум — как взрослый мужчина: уже не такой веселый, зато надежный. А критики добавили еще одно определение — скандальный.
Московский кинофестиваль должен быть пройти, как обычно, в июне, но его «отфутболили» — перенесли ради чемпионата мира. А ведь могли бы болельщики приобщиться к прекрасному. Но Никита Михалков решил не перегружать киношниками гостиницы. Хотя в этом году иностранных гостей на фестивале немного — в жюри Настасья Кински, Джон Сэвидж, почетный гость — Сами Насери, звезда фильмов «Такси». На красной ковровой дорожке был и президент фестиваля, его спросили о дамских нарядах в этом году.
Никита Михалков: «Вы знаете, у меня нет комплекса Вайнштейна сегодняшнего, поэтому я отношусь к этому нормально».
На пресс-конференции до открытия фестиваля Михалков рассказал, что успеху Харви у женщин можно позавидовать, а ему самому стоит присудить приз за вклад в кинематограф. На церемонию, впрочем, Харви не позвали и приз не вручили.
Обычно Московский кинофестиваль идет после Каннского и многие фильмы попадают в Москву как раз оттуда. В этот раз многие брали с социально-острого Берлинале: лента об инцесте — «Моего брата зовут Роберт, и он идиот», триллер Тимура Бекмамбетова «Профайл» — об отношениях журналистки и вербовщика радикальных исламистов.
Российскую часть программы открывает лента «Непрощенный» — неожиданно серьезная драма от автора комедий Сарика Андреасяна, отсылающая в 2002 год, когда Виталий Калоев потерял в авиакатастрофе над Боденским озером всю семью и убил диспетчера, по вине которого это случилось. Недавно в прессе появилась информация, что Дмитрий Нагиев — исполнитель главной роли — лично общался с Калоевым и тот ему что-то советовал. Но на днях сам Калоев назвал это ложью и заявил, что никакого отношения к ленте не имеет.
В конкурсной программе привлекает внимание дебютная работа российской актрисы китайского происхождения Ян Гэ под названием «Ню», где она же сыграла главную роль — плохо говорящей по-русски китаянки, ведущей блог о своих любовных приключениях.
А дебютная работа короля растянутых свитеров и штанов с лампасами рэпера Хаски в конкурс не попала — ее покажут просто так. Короткометражку об ужасах поездки в такси явно добрили бы Линч и Кроненберг, но их на церемонии не было, как и самого Хаски. 25-летний автор хита «Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым» фестиваль «среднего возраста» пока игнорирует.
Никита Михалков: «Вы знаете, у меня нет комплекса Вайнштейна сегодняшнего, поэтому я отношусь к этому нормально».
На пресс-конференции до открытия фестиваля Михалков рассказал, что успеху Харви у женщин можно позавидовать, а ему самому стоит присудить приз за вклад в кинематограф. На церемонию, впрочем, Харви не позвали и приз не вручили.
Обычно Московский кинофестиваль идет после Каннского и многие фильмы попадают в Москву как раз оттуда. В этот раз многие брали с социально-острого Берлинале: лента об инцесте — «Моего брата зовут Роберт, и он идиот», триллер Тимура Бекмамбетова «Профайл» — об отношениях журналистки и вербовщика радикальных исламистов.
Российскую часть программы открывает лента «Непрощенный» — неожиданно серьезная драма от автора комедий Сарика Андреасяна, отсылающая в 2002 год, когда Виталий Калоев потерял в авиакатастрофе над Боденским озером всю семью и убил диспетчера, по вине которого это случилось. Недавно в прессе появилась информация, что Дмитрий Нагиев — исполнитель главной роли — лично общался с Калоевым и тот ему что-то советовал. Но на днях сам Калоев назвал это ложью и заявил, что никакого отношения к ленте не имеет.
В конкурсной программе привлекает внимание дебютная работа российской актрисы китайского происхождения Ян Гэ под названием «Ню», где она же сыграла главную роль — плохо говорящей по-русски китаянки, ведущей блог о своих любовных приключениях.
А дебютная работа короля растянутых свитеров и штанов с лампасами рэпера Хаски в конкурс не попала — ее покажут просто так. Короткометражку об ужасах поездки в такси явно добрили бы Линч и Кроненберг, но их на церемонии не было, как и самого Хаски. 25-летний автор хита «Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым» фестиваль «среднего возраста» пока игнорирует.
Комментарии