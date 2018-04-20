Спасая жизни: в России отмечают День донора

Сегодня в России отмечают День донора, который был учрежден 11 лет назад. Сейчас в переливании крови каждый год нуждаются около полутора миллиона россиян. Доноров приблизительно столько же.

Кровь и препараты на ее основе используют во время сложных операций и тяжелых родов, при ранениях, ожогах, в лечении онкологии. Студентка медицинского колледжа Анастасия Заторяева называет себя начинающим донором и говорит, что время пройдет незаметно, если во время переливания слушать любимую музыку и не смотреть на иглу.



Анастасия Заторяева: «Игла толстая, и она немножко покалывает. В остальном все хорошо. Греет мысль, что моя кровь может спасти чью-то жизнь. Ради такого можно и потерпеть».



Ирине Бойко пять месяцев назад поставили диагноз «лейкоз». Она уже перенесла четыре курса химиотерапии. Сейчас готовится к пересадке костного мозга.



Ирина Бойко: «У нас такой диагноз, что мы не вырабатываем собственную кровь, собственные тромбоциты, собственные лейкоциты какой-то период времени. И гемоглобин у нас может упасть просто к нулю. Поэтому вопрос переливания для нас — это вопрос выживаемости».



Алине было 14 лет, когда она впервые пришла на станцию переливания крови. Сейчас уже и не помнит, почему именно тогда вдруг решила стать донором. С 18 лет Алина сдает кровь регулярно.



Алина Колбина, почетный донор России: «Я сдала кровь 52 раза, это получается 26 литров. Считается, что одна донация помогает трем людям. Получается, что я помогла 156 людям».



Алина — координатор самого большого в стране онлайн-сообщества для тех, кто ищет доноров, и тех, кто готов донором стать. Это и информационная база, и социальная сеть, в которой каждый месяц регистрируются 1500 новых пользователей.



Ежедневно только в России в переливании нуждаются более 4000 человек. Доноров в стране сегодня около двух миллионов. Это немало, говорят врачи. Но количество нужно переводить в качество.



Подробности — в видеоматериале.