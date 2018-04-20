Команда Поветкина выиграла $4,3 млн по судебному иску против Уайлдера

Суд
Нью-Йорка присудил стороне российского боксера Александра Поветкина 4,3 миллиона долларов, замороженные на эскроу-счете после отмененного в мае 2016 года боя с американцем Деонтеем Уайлдером.
В мае 2016 года перед боем с Уайлдером проба Поветкина показала наличие в организме россиянина следов мельдония, бой был отменен. Впоследствии Поветкин был оправдан. Между сторонами было открыто судебное разбирательство. В ночь на 20 апреля стало известно, что суд в США принял решение. О присуждении денежных средств стороне Поветкина сообщила пресс-служба адвокатского бюро Forward Legal, представляющего интересы российского боксера.
Из сообщения Forward Legal: «Хотелось бы сказать, что этим решением поставлена точка в споре между Уайлдером и Поветкиным, но нет. Спор еще продолжается, хотя решение суда можно считать победой. Потому что стороне Уайлдера суд отказал во всех требованиях, а стороне Поветкина присудил 4,3 млн долларов, это денежные средства, замороженные на эскроу-счете после отмененного в мае 2016 года боя между Поветкиным и Уайлдером».
Отмечается, что решение может быть обжаловано в течение 30 дней. Однако адвокаты Поветкина уже предъявили требование эскроу-агенту о возврате денежных средств. Сообщается, что команда Поветкина внимательно изучит 48-страничное решение, чтобы продумать дальнейшие шаги, «ведь сторонам еще предстоит бороться за многомиллионные репутационные требования».
Из сообщения Forward Legal: «Хотелось бы сказать, что этим решением поставлена точка в споре между Уайлдером и Поветкиным, но нет. Спор еще продолжается, хотя решение суда можно считать победой. Потому что стороне Уайлдера суд отказал во всех требованиях, а стороне Поветкина присудил 4,3 млн долларов, это денежные средства, замороженные на эскроу-счете после отмененного в мае 2016 года боя между Поветкиным и Уайлдером».
Отмечается, что решение может быть обжаловано в течение 30 дней. Однако адвокаты Поветкина уже предъявили требование эскроу-агенту о возврате денежных средств. Сообщается, что команда Поветкина внимательно изучит 48-страничное решение, чтобы продумать дальнейшие шаги, «ведь сторонам еще предстоит бороться за многомиллионные репутационные требования».
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