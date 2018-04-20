В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавших при резне в школе

Все госпитализированные после ЧП в школе №1 города Стерлитамака переведены из реанимации в профильные отделения.
Пресс-секретарь республиканского Минздрава Светлана Кускарбекова сообщила, что все пострадавшие при нападении в школе находятся в удовлетворительном состоянии. По ее словам, их перевели их реанимации в другие отделения больницы, передает ТАСС.
Светлана Кускарбекова: «Все пациенты из реанимации переведены в отделения, их состояние удовлетворительное».
Напомним, нападение произошло в минувшую среду. 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, когда там шел урок, и набросился с канцелярским ножом на одноклассников и педагога. Была ранена одна школьница и учительница. Еще одна девочка пострадала, выпрыгнув из окна. Сам подросток нанес себе ножевое ранение. В результате в больницу были доставлены четыре человека.
После ЧП возбудили два уголовных дела: в отношении подростка о покушении на убийство двух и более лиц, а также против должностных лиц, допустивших халатность. Сообщалось, что на школьника не раз поступали жалобы из-за агрессивного поведения, кроме того, он писал о готовящемся нападении в соцсетях.
Светлана Кускарбекова: «Все пациенты из реанимации переведены в отделения, их состояние удовлетворительное».
Напомним, нападение произошло в минувшую среду. 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, когда там шел урок, и набросился с канцелярским ножом на одноклассников и педагога. Была ранена одна школьница и учительница. Еще одна девочка пострадала, выпрыгнув из окна. Сам подросток нанес себе ножевое ранение. В результате в больницу были доставлены четыре человека.
После ЧП возбудили два уголовных дела: в отношении подростка о покушении на убийство двух и более лиц, а также против должностных лиц, допустивших халатность. Сообщалось, что на школьника не раз поступали жалобы из-за агрессивного поведения, кроме того, он писал о готовящемся нападении в соцсетях.
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