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    В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавших при резне в школе

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    • Фото: typicalstr /vk.com
    В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавших при резне в школе

    В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавших при резне в школе

    В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пострадавших при резне в школе
  • Фото: typicalstr /vk.com

    • Все госпитализированные после ЧП в школе №1 города Стерлитамака переведены из реанимации в профильные отделения.

    Пресс-секретарь республиканского Минздрава Светлана Кускарбекова сообщила, что все пострадавшие при нападении в школе находятся в удовлетворительном состоянии. По ее словам, их перевели их реанимации в другие отделения больницы, передает ТАСС.

    Светлана Кускарбекова: «Все пациенты из реанимации переведены в отделения, их состояние удовлетворительное».

    Напомним, нападение произошло в минувшую среду. 17-летний ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, когда там шел урок, и набросился с канцелярским ножом на одноклассников и педагога. Была ранена одна школьница и учительница. Еще одна девочка пострадала, выпрыгнув из окна. Сам подросток нанес себе ножевое ранение. В результате в больницу были доставлены четыре человека.

    После ЧП возбудили два уголовных дела: в отношении подростка о покушении на убийство двух и более лиц, а также против должностных лиц, допустивших халатность. Сообщалось, что на школьника не раз поступали жалобы из-за агрессивного поведения, кроме того, он писал о готовящемся нападении в соцсетях.

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