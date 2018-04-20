ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России с 20 апреля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Инновационно-коммерческого банка «Логос» и «Русского торгового банка» (РТБК).

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Москва

Как говорится в сообщении ЦБ, в отношении «Логоса» неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.



По данным регулятора, в деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России. Также установлены факты осуществления банком валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции.



Также Банк России с 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Русского торгового банка» (РТБК, Москва). Как говорится в сообщении регулятора, «бизнес-модель РТБК носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний». Также «ряд заемщиков имел признаки связанности с банком». При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в Банк России недостоверную отчетность.