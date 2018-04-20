Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  

    Пять человек погибли при пожаре на Алтае

    комментировать

    Пять человек погибли при пожаре на Алтае

    Пять человек погибли при пожаре на Алтае

    Следователи в Алтайском крае выясняют обстоятельства гибели пяти человек при пожаре в селе Косиха.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, в селе Косиха загорелся частный дом, в котором находились пять местных жителей. В результате пожара все люди погибли от отравления угарным газом.

    По факту ЧП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают следователи.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru