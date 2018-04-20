Пять человек погибли при пожаре на Алтае

Следователи в Алтайском крае выясняют обстоятельства гибели пяти человек при пожаре в селе Косиха.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, в селе Косиха загорелся частный дом, в котором находились пять местных жителей. В результате пожара все люди погибли от отравления угарным газом.
По факту ЧП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают следователи.
По факту ЧП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают следователи.
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