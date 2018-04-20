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    Под Рязанью спасли охотников, оказавшихся в ловушке из-за половодья. МЧС, Рязанская область, охота и рыбалка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Рязанью спасли охотников, оказавшихся в ловушке из-за половодья

    Под Рязанью спасли охотников, оказавшихся в ловушке из-за половодья

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    Под Рязанью спасли охотников, оказавшихся в ловушке <nobr>из-за</nobr> половодья

    Под Рязанью спасли охотников, оказавшихся в ловушке из-за половодья

    Под Рязанью спасли охотников, оказавшихся в ловушке <nobr>из-за</nobr> половодья

      В Рязанской области спасли охотников, которые оказались отрезаны от большой земли во время половодья. Мужчины провели в лесу около недели, а когда решили возвращаться домой, поняли, что попали в ловушку. Вода разделила группу на две части и перекрыла доступ к автомобилям.

      Самостоятельно выбраться охотники не смогли и позвонили спасателям. На помощь мужчинам приехала специальная машина-амфибия. Ее доставили из Тульской области.

      Александр Савуков, замначальника ГУ МЧС России по Рязанской области: «В центр управления в кризисных ситуациях поступил звонок от охотников, которые оказались отрезанными водой от населенного пункта и не смогли сами выбраться. После поступления сообщения мы отправили сюда спасателей со спасательной станцией и провели разведку».

      Операция длилась несколько часов. Охотников вместе с машинами по одному перевезли на большую землю, после чего они благополучно вернулись домой.

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