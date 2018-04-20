Оркестр Мариинского театра дал благотворительный концерт в Кемерове

В Кемерове прошел благотворительный концерт в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Перед горожанами выступил оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.
Все собранные деньги пойдут на помощь пострадавшим и семьям погибших. Перед концертом Валерий Гергиев пообщался с журналистами и сказал, что эта трагедия изменила страну.
Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра: «Я надеюсь, что такой страшной ценой и регион, и близкие, и семьи ушедших навсегда заплатили за коренной перелом, который наступит».
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет.
Валерий Гергиев, художественный руководитель Мариинского театра: «Я надеюсь, что такой страшной ценой и регион, и близкие, и семьи ушедших навсегда заплатили за коренной перелом, который наступит».
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет.
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