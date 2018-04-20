«Макулатура»: Поклонская оценила уголовное дело против нее на Украине

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала возбужденное против нее на Украине уголовное дело «макулатурой».
Наталья Поклонская, депутат: «Они там все в тайне делают, и насколько мне известно из открытых источников, сейчас происходит ознакомление с материалами уголовного дела, но ко мне почему-то так и не приехали следователи и не показали эти материалы, которые я называю макулатурой».
Она добавила, что украинские власти ждут ее в Киеве для ознакомления с материалами дела, передает РИА Новости. Однако здесь возникает небольшое противоречие, ведь Поклонскую внесли в списки, которые запрещают въезд на территорию Украины.
Напомним, Наталью Поклонскую на Украине обвинили в госизмене и пригласили прибыть 12 апреля в Киев для ознакомления с материалами уголовного дела. В ответ депутат предложила украинским следователям приехать для встречи с ней в Москву.
Она добавила, что украинские власти ждут ее в Киеве для ознакомления с материалами дела, передает РИА Новости. Однако здесь возникает небольшое противоречие, ведь Поклонскую внесли в списки, которые запрещают въезд на территорию Украины.
Напомним, Наталью Поклонскую на Украине обвинили в госизмене и пригласили прибыть 12 апреля в Киев для ознакомления с материалами уголовного дела. В ответ депутат предложила украинским следователям приехать для встречи с ней в Москву.
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