Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    «Макулатура»: Поклонская оценила уголовное дело против нее на Украине

    комментировать

    «Макулатура»: Поклонская оценила уголовное дело против нее на Украине

    «Макулатура»: Поклонская оценила уголовное дело против нее на Украине

    Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала возбужденное против нее на Украине уголовное дело «макулатурой».

    Наталья Поклонская, депутат: «Они там все в тайне делают, и насколько мне известно из открытых источников, сейчас происходит ознакомление с материалами уголовного дела, но ко мне почему-то так и не приехали следователи и не показали эти материалы, которые я называю макулатурой».

    Она добавила, что украинские власти ждут ее в Киеве для ознакомления с материалами дела, передает РИА Новости. Однако здесь возникает небольшое противоречие, ведь Поклонскую внесли в списки, которые запрещают въезд на территорию Украины.

    Напомним, Наталью Поклонскую на Украине обвинили в госизмене и пригласили прибыть 12 апреля в Киев для ознакомления с материалами уголовного дела. В ответ депутат предложила украинским следователям приехать для встречи с ней в Москву.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru