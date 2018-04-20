В Раде сравнили правительство Порошенко с фашистскими оккупантами

Украинская администрация во главе с Петром Порошенко все больше становится похожа на фашистских оккупантов. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Евгений Балицкий.
Балицкий отметил, что действия киевских властей во многом схожи с деятельностью фашистов в годы войны.
Евгений Балицкий, депутат Рады: «Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы — что делают эти. Ломали памятники — что делают эти. Стирали нашу память — что делают эти. Они запрещали наш язык — что делают эти».
В эфире телеканала NewsOne украинский парламентарий обратил внимание на то, что граждане Украины массово уезжают из страны. И на это их толкает правительство.
Евгений Балицкий: «Мы теряем не только независимость, мы теряем, в принципе, страну. Потому что страна — это не территория. Это в первую очередь люди».
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что только в прошлом году из страны в поисках лучшей жизни уехали около миллиона украинцев.
Евгений Балицкий, депутат Рады: «Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы — что делают эти. Ломали памятники — что делают эти. Стирали нашу память — что делают эти. Они запрещали наш язык — что делают эти».
В эфире телеканала NewsOne украинский парламентарий обратил внимание на то, что граждане Украины массово уезжают из страны. И на это их толкает правительство.
Евгений Балицкий: «Мы теряем не только независимость, мы теряем, в принципе, страну. Потому что страна — это не территория. Это в первую очередь люди».
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что только в прошлом году из страны в поисках лучшей жизни уехали около миллиона украинцев.
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