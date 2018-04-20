«Подлодка Гитлера»: какие тайны скрывает найденная у берегов Дании субмарина

Субмарину времен Второй мировой войны обнаружили проливе Скагеррак — он соединяет Северное море с Балтийским. Многие абсолютно уверены — на этой подлодке Адольф Гитлер пытался бежать в Латинскую Америку.

Слухи о том, что Гитлер мог сбежать на подлодке оказались очень живучими. Несколько высокопоставленных чинов нацистской Германии нашли себе прибежище в Новом Свете. Спекуляции на этой теме вспыхнули с новой силой после того, как был рассекречен документ — фото плохого качества. Фон не различим, но справа знакомое лицо. Снимок, якобы сделанный в Колумбии в 1954 году неким человеком по фамилии Ситроен, был отправлен в ЦРУ. Но на том все и закончилось.



Если и рассматривать транспорт для побега фюрера, то идеальным вариантом была таинственно исчезнувшая в конце войны немецкая субмарина под номером U-3523.

Она могла преодолевать сотни километров в подводном положении, дальность хода позволяла доплыть до Америки, а новейший сонар, тихие электродвигатели и даже прорезиненная поверхность превращала его в эдакий подводный Стелс времен Второй Мировой.



Герт Норманн Андерсен, директор военно-морского исторического музея: «Этот экземпляр был учебным, но по неизвестной причине экипаж вывел её в море и отправился в неизвестном направлении».



Последний раз подлодку видели 6 мая 1945 года у берегов Дании. Ее атаковали глубинными бомбами англичане, но на месте боя обломков так и не обнаружили. Долгое время неизвестная судьба субмарины подпитывала слух, что, может быть, на ней бежал сам Гитлер, да еще и прихватив золото Рейха. Но спустя 73 года датским ученым все же удалось ее найти.



Субмарина оказалась всего в нескольких милях от места, где произошел бой. Лодка покоится на дне в странном положении — ее нос глубоко разылся в грунт, а корма возвышается на 20 метров. Сейчас неизвестно, был ли на борту ценный груз или важные пассажиры. Но одно очевидно — если они и собирались в Латинскую Америку, то до нее так и не добрались. А что же Гитлер?



ПО официальной версии фюрер отравился в бункере в Берлине, его тело сожгли. Фрагменты его черепа хранятся до сих пор в архиве ФСБ в коробке из-под папирос.



Если в России никогда не сомневались, что останки подлинные, то в ЦРУ такие сомнения были. Еще в 2000-х годах наш архив посетил американский профессор, у которого с собой был прижизненный рентгеновский снимок челюсти Гитлера. Копия совпала с оригиналом — еще одно подтверждение тому, что главный военный преступник ХХ века не отбыл никуда ни на какой подлодке.