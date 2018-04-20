Немецкий эксперт назвал причину введения антироссийских санкций США

Неожиданная новость появилась в четверг на страницах The Wall Street Journal. Германия решила пойти наперекор США и не просто смягчить антироссийские санкции, а вовсе освободиться от этой повинности. Сможет ли Ангела Меркель переубедить Трампа и почему на самом деле Соединённые Штаты хотят ужесточить экономические ограничения?
Александр Рар, германский политолог: «Германия хочет взять на себя роль посредника в экономической войне между Россией и США. США хотят ввести очень жесткие санкции, и мне кажется, что госпожа Меркель будет убеждать Трампа не трогать немецкие компании. Средний бизнес, который работает с российскими компаниями, попадает под санкции и будет наказан. Многие немецкие фирмы, которые сейчас работают в России, имеют хорошие отношения и с американским рынком. Теперь им придется выбирать между РФ и США. Удар, который Америка наносит по российской экономике, очень серьезен, и немцы чувствуют, что он опасен для европейского бизнеса».
При этом политолог уверен, что сам Трамп охотно поддержал бы инициативу Меркель. Он вообще не хочет вводить санкции. Но решения принимает Конгресс.
Александр Рар: «Сам Трамп, по-моему, не хочет никаких санкций против России. Но Конгресс за кулисами крутит американской политикой. США хотят быть гегемоном в монополярном мире, а Россия пытается выстраивать мультиполярный мир. Это многим в Вашингтоне не нравится, поэтому сейчас наносятся такие экономические удары».
А вот в том, что Германия сможет в одиночку изменить ситуацию, эксперт сомневается. Для этого нужна поддержка других стран Европы, которые, как отмечают специалисты, тоже ощущают на себе последствия санкций.
Подробности — в видеоматериале.
При этом политолог уверен, что сам Трамп охотно поддержал бы инициативу Меркель. Он вообще не хочет вводить санкции. Но решения принимает Конгресс.
Александр Рар: «Сам Трамп, по-моему, не хочет никаких санкций против России. Но Конгресс за кулисами крутит американской политикой. США хотят быть гегемоном в монополярном мире, а Россия пытается выстраивать мультиполярный мир. Это многим в Вашингтоне не нравится, поэтому сейчас наносятся такие экономические удары».
А вот в том, что Германия сможет в одиночку изменить ситуацию, эксперт сомневается. Для этого нужна поддержка других стран Европы, которые, как отмечают специалисты, тоже ощущают на себе последствия санкций.
Подробности — в видеоматериале.
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