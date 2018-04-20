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    ВСУ обстреляли подготовленную к 9 Мая технику в Донбассе, использовав данные ОБСЕ

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    ВСУ обстреляли подготовленную к 9 Мая технику в Донбассе, использовав данные ОБСЕ

    ВСУ обстреляли подготовленную к 9 Мая технику в Донбассе, использовав данные ОБСЕ

    ВСУ использовали данные аэросъемки СММ ОБСЕ для наведения огня по подготовленной к параду в честь Дня Победы военной технике в ЛНР. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

    Александр Лукашевич, постпред РФ при ОБСЕ: «Семнадцатого апреля ВСУ использовали данные аэросъемки СММ для наведения огня по технике, подготовленной в Луганске для участия в Параде Победы в Великой Отечественной войне. Это неприемлемо».

    Лукашевич подчеркнул, что Киев также продолжает «неизбирательные обстрелы населенных пунктов, которые понесли огромные жертвы и разрушения летом 2014 года», передает ТАСС.

    Александр Лукашевич: «„Пасхальное“ перемирие украинские силовики сорвали, несмотря на то, что 29 марта лидеры стран нормандского формата, включая Петра Порошенко, подчеркнули важность его строгого соблюдения и подтвердили приверженность осуществлению минских договоренностей».

    Напомним, в феврале президент Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса,в котором Россия названа агрессором, а непризнанные Донецкая и Луганская республики — оккупированными территориями. Позднее Генштаб ВС Украины объявил о завершении так называемой Антитеррористической операции в регионе и переходе к новой Операции объединенных сил.



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