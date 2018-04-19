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    Асад отказался от французского ордена Почетного легиона после ракетной атаки

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    Асад отказался от французского ордена Почетного легиона после ракетной атаки

    Асад отказался от французского ордена Почетного легиона после ракетной атаки

    Асад отказался от французского ордена Почетного легиона после ракетной атаки
  • Фото: Reuters © 2018

    • Министерство иностранных дел Сирии через посольство Румынии вернуло Франции орден Почетного легиона, который Башар Асад получил в 2001 году. Об этом сообщили в пресс-службе президента Сирии.

    Из сообщения пресс-службы: «Медаль возвращена из-за участия Франции в тройственной агрессии наряду с США и Британией 14 апреля. Это подчеркивает, что для президента Асада не является честью носить медаль рабского режима, служащего США, поддерживающего террористов в Сирии, покушающегося на государство — член ООН, неприкрыто нарушая международное право и его принципы».

    В пресс-службе подчеркнули, что Сирия всегда с уважением относилась к международным отношениям и праву народов на определение своей судьбы и выступает против любых указаний извне, особенно от «незрелых режимов, у которых нет ни опыта, ни мудрости, ни уравновешенности, режимов, основывающихся на личных интересах за счет интересов народов».

    В сообщении отмечается, что сирийский народ в течение семи лет упорно борется с терроризмом и западным странам не удастся запугать его «ребяческой и легкомысленной политикой», передает РИА Новости.

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    Орден Почетного легиона считается высшим знаком отличия и официального признания особых заслуг во Франции. Он был учрежден в 1802 году императором Наполеоном Бонапартом. Великим магистром ордена является президент Франции. Вопросы о лишении награды великий магистр решает с канцелярией ордена.

    Напомним, 14 апреля США вместе с союзниками нанесли удар по сирийским правительственным объектам. Чтобы оправдать эту атаку, они использовали надуманный предлог. Вашингтон обвинил в Дамаск в применении отравляющих веществ в городе Дума. Впоследствии выяснилось, что съемки из «пострадавшей от химатаки» Думы были постановкой.

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