СМИ: Суд Лондона обязал россиянина Ахмедова отдать экс-супруге яхту за $497 млн

Суд в Лондоне обязал российского предпринимателя Фархада Ахмедова отдать
экс-супруге Татьяне 115-метровую яхту стоимостью 497 млн долларов.
Судья Чарльз Хаддон-Кейв Высокого суда Лондона постановил, что бизнесмен «предпринял многочисленные продуманные шаги для того, чтобы утаить свое состояние». Кроме того, он констатировал, что Ахмедов «демонстрирует неприличное поведение и умышленно пытается избежать выполнения законных обязательств» перед своей бывшей женой «пряча активы в сети офшорных компаний».
Теперь, согласно вердикту, бизнесмену придется расстаться с 115-метровой яхтой «Луна», которая является второй самой большой в мире и сейчас находится на обслуживании в Дубае. Судно, оборудованное двумя вертолетными площадками, девятью палубами, бассейном и мини-подводной лодкой, изначально было построено для Романа Абрамовича. Он в 2014 году уступил ее Ахмедову.
В ближайшее время решение Высокого суда Лондона рассмотрит суд ОАЭ, сообщает Financial Times. Сам российский бизнесмен заявил, что вердикт «не имеет какой- либо законной силы» в Дубае.
Ранее лондонский суд уже обязал Ахмедова передать экс-супруге 41,5% своего состояния, выплатив 645,5 млн долларов.
Напомним, что Ахмедов попал в так называемый кремлевский список, который на днях опубликовал Минфин США. В него вошли высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены из России.
Теперь, согласно вердикту, бизнесмену придется расстаться с 115-метровой яхтой «Луна», которая является второй самой большой в мире и сейчас находится на обслуживании в Дубае. Судно, оборудованное двумя вертолетными площадками, девятью палубами, бассейном и мини-подводной лодкой, изначально было построено для Романа Абрамовича. Он в 2014 году уступил ее Ахмедову.
В ближайшее время решение Высокого суда Лондона рассмотрит суд ОАЭ, сообщает Financial Times. Сам российский бизнесмен заявил, что вердикт «не имеет какой- либо законной силы» в Дубае.
Ранее лондонский суд уже обязал Ахмедова передать экс-супруге 41,5% своего состояния, выплатив 645,5 млн долларов.
Напомним, что Ахмедов попал в так называемый кремлевский список, который на днях опубликовал Минфин США. В него вошли высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены из России.
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