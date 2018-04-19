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    Сбежавшие из украинского «кошмара» моряки «Норда» прибыли в Крым: видео. задержание, корабли и суда, Крым, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСбежавшие из украинского «кошмара» моряки «Норда» прибыли в Крым: видео

    Сбежавшие из украинского «кошмара» моряки «Норда» прибыли в Крым: видео

    4 комментария
    • Кадр из видео: ria.ru
    Сбежавшие из украинского «кошмара» моряки «Норда» прибыли в Крым: видео

    Сбежавшие из украинского «кошмара» моряки «Норда» прибыли в Крым: видео

    Сбежавшие из украинского «кошмара» моряки «Норда» прибыли в Крым: видео
    • Кадр из видео: ria.ru

      • В Крым вернулись двое членов экипажа сейнера «Норд», который ранее был задержан на Украине. Об этом сообщил адвокат Александр Руденко.

      Александр Руденко: «Двое членов экипажа сейнера Дмитрий Таразанов и Ирина Обороина уже находятся в Крыму, эту информацию мне подтвердили».

      По его словам, сначала моряки вылетели из Минска в Москву, а затем направились в Симферополь.

      Александр Руденко: «У них все в порядке, они счастливы, что избавились от кошмарного периода в своей жизни».

      Представитель защиты также рассказал, что остальные семь членов экипажа, находятся на Украине, «поскольку у них безосновательно изъяли паспорта и нет документов, по которым можно покинуть украинскую территорию», передает ТАСС.

      Между тем МИД РФ разметил на своем сайте сообщение, в котором пригрозил Киеву жестким ответом, если российские моряки не будут отпущены.

      Из сообщения МИД РФ: «Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия».

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