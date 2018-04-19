Азбука, картины и мюзикл: Михаил Шемякин рассказал о своих творческих проектах

Легендарный мастер сообщил о том, какие идеи реализовывает в настоящее время. Они как всегда самобытны.

Михаил Шемякин приступил к возрождению русского языка. Сейчас он работает над рисунками к своеобразной Азбуке забытых старинных слов. Например, юные читатели смогут узнать, как выглядит ротозей.



Творческими проектами художник поделился на пресс-конференции, посвященной его 75-летию. Также к ноябрю он рассчитывает выпустить иллюстрированный сборник русских загадок.



Сейчас Михаил Шемякин в различных городах в основном по ночам собирает материал для новой выставки. Творения будут сделаны на основе того, что дает природа: из скомканных листьев, пролитой краски и даже собачьей мочи, отметил мастер.



Кроме того, художник совместно с американским композитором работает над мюзиклом под рабочим названием «История Машеньки, Щелкунчика и крысенка Фреди». Возможно, премьера русской версии состоится в Петербурге.



Также в городе на Неве до 6 мая открыта выставка «Доизгнанье». Она посвящена творчеству Шемякина в Ленинграде. В свое время при высылке из Советского Союза опальному художнику не разрешили взять с собой ни одной картины. Сейчас поиск этих самых работ напомнил детектив. В итоге организаторам удалось собрать около 50 оригинальных произведений Шемякина из частных собраний.