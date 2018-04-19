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    Правительство Ленобласти запретило строить в мемориальной блокадной зоне. Великая Отечественная война, Ленинградская область, блокада Ленинграда, законодательство, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравительство Ленобласти запретило строить в мемориальной блокадной зоне

    Правительство Ленобласти запретило строить в мемориальной блокадной зоне

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    Правительство Ленобласти запретило строить в мемориальной блокадной зоне

    Правительство Ленобласти запретило строить в мемориальной блокадной зоне

      В Ленинградской области больше не будут строить на костях. Региональный комитет по культуре выпустил приказ, закрепляющий границы мемориальной зоны «Прорыв блокады Ленинграда».

      Этого решения в течение полутора лет добивались представители Военно-исторического сообщества. Речь идет об их противостоянии с бизнесменами, ведущими разработки карьеров в Кировском районе Ленобласти. Поисковики неоднократно пытались остановить работы, во время которых вместе с песком на поверхность поднимали и останки советских воинов.

      Александр Карлов, заместитель председателя комитета по культуре Ленинградской области: «Территория достопримечательного места поделена на две зоны. Первая — это зона охраняемого ландшафта, на которой запрещена добыча полезных ископаемых, бурение скважин, устройство мусорных свалок и полигонов ТБО, а также лесозаготовительные работы. Вторая зона представляет собой территории населенных пунктов и территории, предназначенные под застройку».

      Также необходимо отметить, что по сравнению с предыдущими новые границы мемориальной зоны расширились. Они проходят по территориям Синявинского, Приладожского, Назиевского, Мгинского и Путиловского поселений.

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