Правительство Ленобласти запретило строить в мемориальной блокадной зоне

В Ленинградской области больше не будут строить на костях. Региональный комитет по культуре выпустил приказ, закрепляющий границы мемориальной зоны «Прорыв блокады Ленинграда».

Этого решения в течение полутора лет добивались представители Военно-исторического сообщества. Речь идет об их противостоянии с бизнесменами, ведущими разработки карьеров в Кировском районе Ленобласти. Поисковики неоднократно пытались остановить работы, во время которых вместе с песком на поверхность поднимали и останки советских воинов.



Александр Карлов, заместитель председателя комитета по культуре Ленинградской области: «Территория достопримечательного места поделена на две зоны. Первая — это зона охраняемого ландшафта, на которой запрещена добыча полезных ископаемых, бурение скважин, устройство мусорных свалок и полигонов ТБО, а также лесозаготовительные работы. Вторая зона представляет собой территории населенных пунктов и территории, предназначенные под застройку».



Также необходимо отметить, что по сравнению с предыдущими новые границы мемориальной зоны расширились. Они проходят по территориям Синявинского, Приладожского, Назиевского, Мгинского и Путиловского поселений.