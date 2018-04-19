Следственная комиссия: отравление Ющенко было сфальсифицировано

Владимир Сивкович, возглавлявший следственную комиссию Верховной рады по делу об «отравлении Виктора Ющенко», рассказал, что люди из окружения президента просили «заморозить» расследование.
Ранее комиссия Рады выяснила, что отравления не было, при этом Ющенко отказывался сотрудничать со следствием. Как рассказал корреспонденту РИА Новости Сивкович, люди из окружения президента сами составили заключение для австрийских врачей и просили «заморозить» расследование.
Владимир Сивкович: «Главный вывод — отсутствуют любые доказательства умышленного отравления. Ни подозреваемых, ни обвиняемых в этом деле нет. Вся история с отравлением — это просто политический пиар. Все эксперты, с которыми мы разговаривали, утверждают: диоксин распадется в организме лишь через 7–10 лет. Последствия неизлечимы. А Ющенко чудом смог выздороветь».
Он отметил, что Ющенко отказывался сотрудничать с комиссией и не представил ей образцы крови. По его словам, Ющенко также не сотрудничал с Генпрокуратурой и МВД. По словам Сивковича, он связывался с австрийскими врачами, которым Ющенко предоставил свою кровь.
Владимир Сивкович: «Им была предоставлена какая-то кровь. Но какая — они не знают. В нее могли добавить диоксин уже после. И вообще нужно понимать, что диоксин — оружие массового поражения. Это „агент Оранж“, который американцы применяли во Вьетнаме. Если бы Ющенко на самом деле отравили диоксином, то пострадавших было бы много. А не один только Ющенко. Это просто логически не вяжется».
Сивкович отметил, что после расследования факта предполагаемого отравления следственной комиссией никаких доказательств отравления найдено не было.
Владимир Сивкович: «Никто Ющенко не травил. Что на самом деле произошло… Ющенко проходил определенные медицинские процедуры, чтобы выглядеть лучше. Эксперты, с которыми мы говорили, утверждают: после таких процедур нужно соблюдать режим. Нельзя, например, употреблять алкоголь. Ющенко, я это знаю точно, выпивал, есть фотографии. Важно также понимать, что у него был панкреатит. Все это наложилось друг на друга».
Сивкович отметил, что в штабе Ющенко все знали, что отравления не было. Знал в том числе нынешний президент — Пётр Порошенко. По словам Сивковича, «лечился Ющенко потом за счет Порошенко».
Владимир Сивкович: «Главный вывод — отсутствуют любые доказательства умышленного отравления. Ни подозреваемых, ни обвиняемых в этом деле нет. Вся история с отравлением — это просто политический пиар. Все эксперты, с которыми мы разговаривали, утверждают: диоксин распадется в организме лишь через 7–10 лет. Последствия неизлечимы. А Ющенко чудом смог выздороветь».
Он отметил, что Ющенко отказывался сотрудничать с комиссией и не представил ей образцы крови. По его словам, Ющенко также не сотрудничал с Генпрокуратурой и МВД. По словам Сивковича, он связывался с австрийскими врачами, которым Ющенко предоставил свою кровь.
Владимир Сивкович: «Им была предоставлена какая-то кровь. Но какая — они не знают. В нее могли добавить диоксин уже после. И вообще нужно понимать, что диоксин — оружие массового поражения. Это „агент Оранж“, который американцы применяли во Вьетнаме. Если бы Ющенко на самом деле отравили диоксином, то пострадавших было бы много. А не один только Ющенко. Это просто логически не вяжется».
Сивкович отметил, что после расследования факта предполагаемого отравления следственной комиссией никаких доказательств отравления найдено не было.
Владимир Сивкович: «Никто Ющенко не травил. Что на самом деле произошло… Ющенко проходил определенные медицинские процедуры, чтобы выглядеть лучше. Эксперты, с которыми мы говорили, утверждают: после таких процедур нужно соблюдать режим. Нельзя, например, употреблять алкоголь. Ющенко, я это знаю точно, выпивал, есть фотографии. Важно также понимать, что у него был панкреатит. Все это наложилось друг на друга».
Сивкович отметил, что в штабе Ющенко все знали, что отравления не было. Знал в том числе нынешний президент — Пётр Порошенко. По словам Сивковича, «лечился Ющенко потом за счет Порошенко».
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