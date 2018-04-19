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    Путин поприветствовал участников и гостей ММКФ-2018. кино, Михалков, Москва, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поприветствовал участников и гостей ММКФ-2018

    Путин поприветствовал участников и гостей ММКФ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    Путин поприветствовал участников и гостей <nobr>ММКФ-2018</nobr>

    Путин поприветствовал участников и гостей ММКФ-2018

    Путин поприветствовал участников и гостей <nobr>ММКФ-2018</nobr>
    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

      • Сегодня в концертном зале «Пушкинский» открылся Московский международный кинофестиваль. До церемонии президент кинофорума Никита Михалков дал пресс-конференцию, где заявил, что политическая ситуация на отбор фильмов не повлияла.

      Оценивать фильмы в составе жюри будут Настасья Кински и Анна Меликян. Всего в основном конкурсе участвуют 16 картин, из которых три — российские, причем одну из них сняла китаянка.

      Участников и гостей кинофестиваля поприветствовал президент России Владимир Путин, отметив, что это всегда большое, яркое, по-настоящему праздничное событие. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

      Владимир Путин: «Московский фестиваль — всегда большое, яркое, по-настоящему праздничное событие, привлекающее внимание как профессионалов, так и многочисленных любителей киноискусства из разных стран. Он славится замечательной историей, богатой палитрой представленных работ, радушной, гостеприимной атмосферой. Выполняя высокую духовную, воспитательную, просветительскую миссию, ММКФ сохраняет приверженность своим традициям, знакомит аудиторию с качественным, глубоким кино».

      Также Путин отметил важную роль кинофестиваля в укреплении международных гуманитарных, человеческих контактов и вклад в популяризацию достижений отечественного и мирового кинематографа.

      Об открытии 40-го по счету киносмотра объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри этого года, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко.

      В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия ММКФ. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа со звездой фильмов «Такси» Сами Насери, который уже приехал на ММКФ.

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