Армия Израиля в День независимости по ошибке вызвала сотни резервистов

Этим утром на телефоны сотен израильских резервистов пришли сообщения об экстренной мобилизации.

В тексте, отправленном армейским командованием, говорилось о необходимости явиться в точку сбора в полном снаряжении и обмундировании. Спустя некоторое время выяснилось, что рассылка приказа была вызвана техническим сбоем.



Как раз сегодня в Израиле отмечают круглую дату — 70 лет с момента образования еврейского государства. Какой ценой далась эта свобода и что пришлось пережить — об этом помнят в каждой без исключения израильской семье. Поэтому и День независимости в Израиле отмечают по-особому.



Свой восьмой десяток Израиль встречает, склонив головы. Над городами звучат сирены. День Независимости здесь прежде всего день памяти, а уже потом — национальный праздник. С 1948 года местная армия 19 раз вставала на защиту границ. В боях потеряны 9 000 человек, по местным меркам — население среднего города.



Гуляя по возвышенностям Иерусалима, гид Элиэзер Фридлянд рассказывает: еврейское государство должно было появиться здесь тысячи лет назад, но историческую несправедливость исправили только в 1948 году. Решение до сих пор вызывает споры в арабском мире, но тогда даже редко сходящиеся во мнении США и СССР сказали «да» независимому Израилю, хотя сам отец молодого государства сомневался в реализации этого тысячелетнего проекта.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Терёхина.