В Кремле прокомментировали предложение о национализации «Русала»

Российские власти уже активно думают, как помочь пострадавшим бизнесменам. Главная дискуссия ведется вокруг компании «Русал» Олега Дерипаски. Обсуждается предложение национализировать эту компанию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможную передачу части акций «Русала» государству.
Дмитрий Песков: «В экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения на предмет того, как можно помочь компаниям. Это одна из них. Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства».
Ранее вариант с тем, что государству придется покупать акции «Русала», не исключил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, государство частично несет ответственность за состояние компаний, попавших под санкции, потому что причина санкций — в политике. Вместе с тем в интервью «Ведомостям» Шохин призвал не торопиться с национализацией «Русала» и сказал, что пока в ситуации больше вопросов.
Вопросом о том, что делать с «Русалом», задаются и немецкие промышленники, сообщает Bloomberg. Проблемы с алюминием могут возникнуть и у автопроизводителей, ведь под угрозой санкций находится глиноземный завод «Русала» в Ирландии, который критически важен для поставок в Европу.
Дмитрий Песков: «В экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения на предмет того, как можно помочь компаниям. Это одна из них. Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства».
Ранее вариант с тем, что государству придется покупать акции «Русала», не исключил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, государство частично несет ответственность за состояние компаний, попавших под санкции, потому что причина санкций — в политике. Вместе с тем в интервью «Ведомостям» Шохин призвал не торопиться с национализацией «Русала» и сказал, что пока в ситуации больше вопросов.
Вопросом о том, что делать с «Русалом», задаются и немецкие промышленники, сообщает Bloomberg. Проблемы с алюминием могут возникнуть и у автопроизводителей, ведь под угрозой санкций находится глиноземный завод «Русала» в Ирландии, который критически важен для поставок в Европу.
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