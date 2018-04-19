Новый лидер Кубы пообещал продолжить курс братьев Кастро

Куба не свернет с пути социализма, сохранит внешнеполитический курс и будет верна революционным идеям Фиделя Кастро. С таким заявлением сегодня выступил новый лидер страны Мигель
Диас-Канель Бермудес.
Мигель Диас-Канель: «Полномочия, предоставленные народом, предусматривают продолжение кубинской революции в этот критический исторический момент».
Новый лидер заверил, что на Кубе не будет восстановления капитализма, а компартия является единственной гарантией единства нации.
Диас-Канель был избран председателем Госсовета на сессии Национальной ассамблеи народной власти. За его кандидатуру проголосовали 603 из 604 депутатов. На посту главы государства Мигель Диас-Канельсменил Рауля Кастро, который еще как минимум три года будет оставаться у руля кубинской компартии. Сам Кастро, к слову, заявил, что верит в «абсолютный успех» своего преемника, передает «Интерфакс».
Диас-Канель уже получил поздравительную телеграмму от Владимира Путина, в которой российский лидер подтвердил готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и сотрудничества во всех областях. Еще одну телеграмму Путин направил Раулю Кастро, поблагодарив его за многолетнее плодотворное взаимодействие наших стран.
Новый лидер заверил, что на Кубе не будет восстановления капитализма, а компартия является единственной гарантией единства нации.
Диас-Канель был избран председателем Госсовета на сессии Национальной ассамблеи народной власти. За его кандидатуру проголосовали 603 из 604 депутатов. На посту главы государства Мигель Диас-Канельсменил Рауля Кастро, который еще как минимум три года будет оставаться у руля кубинской компартии. Сам Кастро, к слову, заявил, что верит в «абсолютный успех» своего преемника, передает «Интерфакс».
Диас-Канель уже получил поздравительную телеграмму от Владимира Путина, в которой российский лидер подтвердил готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и сотрудничества во всех областях. Еще одну телеграмму Путин направил Раулю Кастро, поблагодарив его за многолетнее плодотворное взаимодействие наших стран.
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